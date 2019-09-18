"Известия": рекордное количество автомагистралей будет оборудовано фонарями в 2019 году

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Росавтодор планирует оснастить линиями освещения 750 км федеральных трасс в 2019 году, сообщила в четверг газета "Известия".

"Это свыше двух сотен населенных пунктов, а также отдельные мосты и путепроводы, транспортные развязки, автобусные остановки и пешеходные переходы вне населенных пунктов", - заявили изданию в Росавтодоре.

Уточняется, что проект предусматривает установку энергосберегающих ламп и систем автоматического управления освещением, регулирующих работу приборов в зависимости от времени суток и погодных условий.

В прошлом году линии освещения получили 463 км федеральных автомагистралей. В будущем планируется оборудовать фонарями до 500 км трасс в год.

Как сообщают "Известия", на комплексное обустройство, включая световое оснащение, в 2019-2020 годах выделят более 10 млрд рублей.

По данным Госавтоинспекции, треть ДТП происходит именно в ночное время суток. В прошлом году из 168 тыс. аварий вечером и ночью произошло 57,3 тыс., в общей сложности погибли 18,2 тыс. человек, из них в темное время суток - 8,8 тыс.