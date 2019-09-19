В Мексике авиакомпания отстранила двух сотрудниц от работы из-за комментариев в соцсети

МЕХИКО, 19 сентября. /ТАСС/. Мексиканская авиакомпания Interjet в ходе внутреннего расследования отстранила от работы двух сотрудниц из-за записей, сделанных ими в социальной сети. Об этом один из крупнейших авиаперевозчиков латиноамериканской страны сообщил в среду.

"В связи с ситуацией, возникшей из-за неудачных комментариев, сделанных двумя нашими сотрудницами, мы хотим сообщить, что, согласно установленным регламентам безопасности, мы немедленно отстранили их от работы <...> на время проведения экспертиз", - говорится в обнародованном заявлении Interjet.

Ранее Химена Гарсия, один из пилотов компании, в резко негативном ключе прокомментировала воскресную церемонию в честь Дня независимости, состоявшуюся на площади Сокало в центре Мехико с участием президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Празднование собрало около 130 тыс. человек, среди которых множество сторонников главы государства. По мнению Гарсии, "всем было бы лучше", если бы в тот момент "на Сокало упала бомба". В поддержку коллеги высказалась еще одна сотрудница компании по имени Габриэла Гарса.

Эти слова привлекли внимание мексиканских политиков и большого числа СМИ. Они не остались без внимания и главы государства, который в среду назвал их "довольно резкими". Гарсия уже опубликовала видеообращение с извинениями за свой комментарий.