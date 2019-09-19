МГУ стал лидером среди вузов РФ в мировом рейтинге QS по трудоустройству выпускников

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова стал лидером среди российских вузов в рейтинге QS по трудоустройству выпускников. МГУ остается флагманом российского образования благодаря особому отношению к подготовке своих студентов, считает его ректор Виктор Садовничий, слова которого приводит пресс-служба университета.

Британская компания Quacquarelli Symonds (QS) представила рейтинг, который анализирует взаимосвязь между деятельностью высших учебных заведений и последующим трудоустройством их выпускников. В топ-500 вошли 13 вузов РФ. МГУ стал лидером от России и вошел в группу вузов, занявших от 101 по 110 место, что соответствует его позиции в прошлогоднем рейтинге.

МГУ достиг 21-й строчки в мире по показателю "Результаты выпускников". В этом разделе эксперты QS проанализировали почти 30 тыс. наиболее ориентированных на инновации, креативных, состоятельных людей в мире, предпринимателей, филантропов с целью определить, какие вузы воспитывают будущих лидеров.

"Московский университет в числе 25 лучших вузов мира по критерию "Успешность выпускников" и на 54 месте по критерию "Репутация среди работодателей". Мы на равных конкурируем за работодателя с крупнейшими вузами планеты и делаем это очень достойно", - сообщил Садовничий. Он отметил, что вуз активно взаимодействует с промышленностью, технологическими компаниями.

"Университет быстро реагирует на новые технологические вызовы, встраивая в подготовку студентов научные направления, исследования, которые только ведутся в ведущих лабораториях мира. В итоге наши выпускники обладают широчайшим набором компетенций как в научном плане, так и их применении на практике", - добавил ректор.

Другие российские вузы в рейтинге

На второй строчке от России, как и в прошлом году, идет Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Он появляется в группе университетов с позициями 161-170, что чуть ниже, чем в предыдущем списке (141-150).

На третьем месте (191-200) фигурирует Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). При этом, как заметили создатели рейтинга, МГИМО "занимает первую строчку в мире по показателю "Процент трудоустройства выпускников", который измеряет долю студентов, работающих на полную или неполную ставку в течение двенадцати месяцев после получения диплома".

Идущие на четвертой и пятой строчках рейтинга лучших российских вузов с точки зрения их трудоустройства Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н. Э. Баумана и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) улучшили свои позиции. Они вошли в топ-250 мирового рейтинга.

Остальные российские вузы, попавшие в итоговый список QS, расположились в группе 301-500. Это Московский физико-технический институт (МФТИ), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ), Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (НИТУ МИСиС), Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ), Новосибирский государственный университет (НГУ), Российский экономический университет (РЭУ) имени Г. В. Плеханова, Российский университет дружбы народов (РУДН), Томский политехнический университет (ТПУ). Последние два перечисленных вуза являются новичками рейтинга.

Улучшение позиций и новички

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" улучшил свои позиции, заняв пятую строчку в рейтинге лучших российских вузов с точки зрения их трудоустройства.

"Мы уделяем особое внимание сфере построения карьеры наших выпускников и студентов. На текущий момент среди партнеров НИУ ВШЭ более 800 ведущих российских и зарубежных компаний, с каждым годом интерес к нашим студентам растет. И мы, как университет делаем все возможное, чтоб наши студенты занимали лидирующие позиции не только в учебных рейтингах, но и на рынке труда", - прокомментировала итоги рейтинга начальник управления развития карьеры и взаимодействия с выпускниками НИУ ВШЭ Ксения Марданова.

Новичками рейтинга в этом году стали Российский университет дружбы народов и Томский политехнический университет, они расположились в группе 301-500. РУДН, по словам его ректора Владимира Филиппова, единственный вуз в России, который системно занимается вопросами трудоустройства иностранных студентов и выпускников.

"В этом году создан Международный клуб работодателей - этот проект поддержали представители 28 стран. Он объединяет ведущие вузы, компании и ассоциации выпускников. Сейчас в нем уже 121 участник. Судя по интересу, к концу года эта цифра удвоится", - приводит пресс-служба РУДН слова Филиппова.

Он добавил, что каждый год у РУДН более 300 партнеров из 44 стран в области трудоустройства выпускников, а студенты проходят практику в Европе, Латинской Америке, Азии. Это стало возможным благодаря проекту "Через практику - к трудоустройству".

Мировые лидеры

Возглавил же список, как и в последние несколько лет, Массачусетский технологический институт из Соединенных Штатов. В США действуют и другие два вуза из первой тройки - Стэнфордский университет и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе.

В топ-10 рейтинга им составили компанию Сиднейский университет (Австралия, 4), Гарвардский университет (США, 5), Университет Цинхуа (КНР, 6), Мельбурнский университет (Австралия, 7), Кембриджский университет (Великобритания, 8), Гонконгский университет (Гонконг, 9), Оксфордский университет (Великобритания, 10).

В первой десятке рейтинга не оказалось ни одного университета из континентальной Европы. Лучший вуз из этого региона, швейцарская Федеральная высшая техническая школа Цюриха, идет на 17-й позиции.

Методология рейтинга

При подготовке рейтинга использовалась методология, при которой репутация среди работодателей отвечает за 30% итогового результата, успешность выпускников - 25%, партнерство с работодателями - 25%, присутствие работодателей в кампусе - 10%, трудоустройство - 10%.