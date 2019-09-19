Комиссии по оценке ущерба от паводка приступили к работе в Комсомольске-на-Амуре

ТАСС, 19 сентября. Комиссии по оценке ущерба от паводка начали работать в четверг в Комсомольске-на-Амуре, не дожидаясь схода воды в жилых домах и микрорайонах. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы администрации города Иван Лаврентьев.

Уровень Амура в Комсомольске-на-Амуре стабильно снижается с середины прошлой недели. По состоянию на утро четверга, река понизилась на 9 см и теперь фиксируется на уровне 783 см при опасной отметке 650 см. По данным пресс-службы, в городе подтоплено 438 индивидуальных жилых домов, 1121 приусадебный участок, залиты подвалы 404 многоквартирных домов, в пунктах временного размещения проживает 35 человек.

"Комиссии начинают работать уже сегодня, не дожидаясь схода воды. Сотрудники МЧС будут оказывать помощь членам комиссии в плавсредствах. Поставлена задача оперативно провести указанное обследование, чтобы к 1 октября эту работу завершить, составить списки и определить суммы, причитающиеся гражданам, пострадавшим от паводка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на первое место в работе властей выходят задачи по составлению списка пострадавших от паводка, учет ущерба и подготовительная работа к началу выплат компенсаций.

Основные силы коммунальных служб в настоящее время брошены на откачку грунтовых вод. В течение месяца в городе закрыта ливневая канализация, в связи с высоким уровнем воды в реке. Власти города направили в адрес правительства региона заявку на выделение дополнительных мотопомп и тепловых пушек.