СМИ: останки вывезенных из РФ японских военнопленных могли принадлежать не им

ТОКИО, 19 сентября. /ТАСС/. Останки почти 600 военнопленных, вывезенных из Забайкальского края в Японию за последние 10 лет, могли не принадлежать японским солдатам, которые погибли на территории СССР после окончания Второй мировой войны. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

По данным источника агентства, специалисты, проводившие соответствующую проверку, на протяжении нескольких лет указывали Министерству здравоохранения, труда и благосостояния Японии на возможную ошибку, однако ведомство открыто не публиковало эти данные. Также, по данным Kyodo, японская сторона не уведомила РФ о возможной ошибке.

Впервые вопрос о том, что из России могли быть вывезены останки, на самом деле не принадлежащие японским военнопленным, погибшим на территории СССР после окончания Второй мировой, был поднят японскими СМИ летом прошлого года. В конце июля 2018 года японское общественное телевидение провело расследование и выяснило, что в 2014 году из села Боржигантай Забайкальского края РФ, где, предположительно, находился лагерь с военнопленными из Японии, были вывезены останки 70 человек.

Для этого на место тогда прибыла японская делегация, которая, используя российские карты и свидетельства местных жителей, установила вероятное место захоронения японских военнопленных. В составе делегации не было эксперта по ДНК, который мог бы там же провести предварительную экспертизу. Кроме того, само место захоронения расположено на кладбище, где в основном покоятся умершие местные жители.

В результате проведенных экспертиз специалисты пришли к выводу, что в большинстве случаев взятые с фрагментов образцы ДНК однозначно не принадлежит японцам. Другая часть останков, по мнению экспертов, также с высокой долей вероятности не может принадлежать японским гражданам. Экспертные заключения были сделаны в декабре 2017 и в августе 2018 года. Однако с тех пор министерство ничего об этом не сообщало, а останки так и не были возвращены российской стороне.

После капитуляции Токио во Второй мировой войне СССР по договоренности с союзниками разоружил и принял на северо-востоке Китая, севере Кореи, на Сахалине и Курилах около 600 тыс. японских военнослужащих. Они были направлены в лагеря, располагавшиеся преимущественно на территории Советского Союза, а также Монголии. По подсчетам правительства Японии, там умерли примерно 55 тыс. человек, причем останки 33 тыс. из них по-прежнему находятся на территории бывшего СССР и Монголии.