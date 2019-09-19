В пилотном туре на Курилы японцы посетят православные храмы и музеи

ТОКИО, 19 сентября. /ТАСС/. Группа японских туристов, которая в следующем месяце должна отправиться в первый пилотный тур на южную часть Курильских островов, во время поездки посетит православные храмы и музеи. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что первый тур на южную часть Курильских островов пройдет 11-16 октября, в нем примут участие около 50 человек. В программу тура входит, в частности, посещение православных храмов и музеев на острове Кунашир, а также посещение горячих источников и осмотр белых скал на острове Итуруп.

Ростуризм 15 августа сообщил, что после проведения пилотного тура уже в следующем году планируется запустить регулярные туристические поездки для японцев на Курилы. Эта программа, как отметили в ведомстве, должна способствовать развитию въездного туризма в РФ и позволит внести вклад в выполнение поставленной ранее цели довести взаимный туристический поток между Японией и Россией до 400 тыс. человек к 2023 году.

Москва и Токио ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Налаживание сотрудничества в этих сферах стороны рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора. В июне этого года РФ и Япония согласовали две бизнес-модели по утилизации мусора и туризму для реализации на Курилах.