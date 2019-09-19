Военные завершили дезинфекцию пострадавших от паводка населенных пунктов Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Военные завершили работы по дезинфекции пострадавших от паводка населенных пунктов Амурской области, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Восточного военного округа.

"Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа завершили работы по дезинфекции населенных пунктов в Амурской области, пострадавших от летнего паводка", - говорится в сообщении.

Военные начали работы в начале августа в северных районах Приамурья, всего дезинфекцией занимались от 30 до 100 человек и около 30 единиц техники. В Мазановском районе обработали восемь населенных пунктов - более 700 домов и придомовых территорий, свыше 50 км дорог. В конце августа завершились работы в Белогорске и Белогорском районе.

"В сентябре группировка военных специалистов была усилена и приступила к дезинфекции южных районов Приамурья. В первую очередь работы организовали в Тамбовском, Константиновском и Благовещенском районах в нескольких десятках населенных пунктов. Всего обработано около 200 домов и сельхозугодий", - отмечается в сообщении.

Особое внимание уделили дезинфекции в Благовещенске и пригородах. Там обработали более 350 домов и придомовых территорий, а также около 20 км дорог общего пользования.

С 25 июля в Амурской области из-за паводка действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Были подтоплены 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах: почти 880 домов и около 3,2 тыс. приусадебных участков, 31 социальный объект и 6 объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Паводковые воды повредили 13 мостов, 159 участков автодорог общей протяженностью более 500 км, пострадали посевы на площади около 250 тыс. гектаров.