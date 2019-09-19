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СМИ: хакеры похитили данные 35 млн клиентов индонезийской авиакомпании Lion Air

Газета The Jakarta Post уточняет, что хакеры получили информацию из облачных сервисов Amazon

СИНГАПУР, 19 сентября. /ТАСС/. Неизвестные похитили и разместили в интернете персональные данные как минимум 35 млн клиентов авиакомпаний, входящих в индонезийскую группу Lion Air. Как пишет в четверг газета The Jakarta Post, хакеры получили информацию из облачных сервисов Amazon.

Официальный представитель малайзийской авиакомпании Malindo Air, входящей в Lion Air, Андреа Лион подтвердила информацию об утечке, сообщив, что "началось расследование, в известность поставлены соответствующие ведомства Малайзии". Кроме того, по ее словам, "всем клиентам компании рекомендуется в срочном порядке изменить пароли доступа в личный кабинет".

Между тем представители Lion Air пока отказываются от комментариев. В группу компаний также входят индонезийская Batik Air, базирующаяся в Таиланде Thai Lion Air.

Газета отмечает, что в свободном доступе оказались паспортные данные, домашние адреса, номера телефонов, адреса электронной почты клиентов этих авиаперевозчиков.

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