Завершена отливка основной части Ржевского мемориала

ТАСС, 19 сентября. Завершены работы по отливке основной части бронзовой композиции Ржевского мемориала, монтаж 25-метрового монумента в честь бойцов Красной Армии, павших на ржевско-вяземском направлении в 1941-1943 годах, начнется в октябре. Об этом ТАСС сообщил автор проекта, скульптор Андрей Коробцов.

Возведение мемориала включено в правительственный план подготовки празднования 75-й годовщины Победы. Его открытие намечено на 9 мая 2020 года. Монумент представляет собой статую, условно разделенную на две части: верхняя - это фигура воина, нижняя - журавли, символизирующие всех погибших в войне. Мемориал отливается в мастерской скульптора Александра Рукавишникова в Солнечногорске.

"Верхняя часть фигуры отлита из бронзы, она собирается в литейном цеху, сейчас отливаем журавлей для нижней части композиции. По плану в октябре выходим на строительную площадку для начала монтажа", - сказал Коробцов. "Это самый крупный памятник солдату за всю историю современной России, за последние 30 лет ничего крупнее не ставилось. В моей жизни это точно самый крупный проект, отношусь к нему как к главному в своей жизни", - отметил он.

Увековечить память павших подо Ржевом предложила группа ветеранов войны. Идея была поддержана руководителями Союзного государства России и Белоруссии, а также Министерством культуры РФ и Российским военно-историческим обществом. В ноябре 2018 года в основание мемориала заложили первый камень, тогда же объявили сбор народных пожертвований. На установку композиции необходимо 650 млн рублей, большая часть собрана.

Германские войска вторглись в Тверскую (ранее Калининскую) область спустя десять дней после начала войны, в октябре 1941 года они оккупировали 38 из 69 районов. По данным правительства области, за 28 лет поисковой деятельности в региона найдены и перезахоронены останки более 55 тыс. воинов, установлено свыше 4,6 тыс. имен.