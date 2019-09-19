В Хабаровском крае три района и город не подготовили списки пострадавших от паводка

Президент Владимир Путин 17 сентября на совещании, посвященном последствиям наводнения, раскритиковал чиновников за волокиту при решении проблем пострадавших, потребовал оперативно оказать людям необходимую поддержку.

"Несмотря на то, что южные районы практически освободились от воды, Бикинский, Хабаровский, Вяземский районы, городской округ Хабаровск не предоставили списки пострадавших граждан для оказания финансовой помощи. Оценочным комиссиям необходимо ускорить работу", - сказал в четверг зампредседателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. По его информации, в настоящее время 246 гражданам из освободившихся от воды районов оказана финансовая помощь на 8,8 млн рублей, еще 102 человека в ближайшие два-три дня получат выплаты на сумму почти 1 млн рублей.

Глава края Сергей Фургал на совещании поручил до конца недели составить списки пострадавших от паводка из районов, откуда практически сошла вода.

"Владимир Путин поставил задачу; несмотря на то, что режим ЧС сохраняется, несмотря на то, что многие территории подтоплены и трудно оценить ущерб, а порой невозможно, тем не менее работу эту нужно проводить. Оценочным комиссиям необходимо завершить работу по ряду районов не позднее 22 сентября. Это необходимо для проверки и направления документов в Москву, это под персональную ответственность руководителей. Если в понедельник не будет списков, то поставим вопрос о целесообразности нахождения ответственных на своих должностях", - сказал Фургал.

Паводок в крае продолжается с конца июля. В зону подтопления попали десятки населенных пунктов, включая Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Общий ущерб приблизился к 1 млрд рублей. В сентябре вода начала спадать, однако подтопленными остаются порядка 89 населенных пунктов.