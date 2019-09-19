Историки установили личности половины защитников Севастополя времен ВОВ

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Историки смогли установить имена более половины солдат и офицеров Красной армии, которые не были эвакуированы из Севастополя в 1942 году и до последнего держали оборону от гитлеровцев, сообщил ТАСС директор музея "35-я береговая батарея" Валерий Володин.

"Мы смогли восстановить имена более 45 тыс. из 80 тыс. оставленных без эвакуации. Работу эту мы продолжим", - сказал он.

Севастополь держал оборону восемь месяцев. Официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года, но позднее стало известно из немецких документов, что все очаги сопротивления ликвидированы только 17-го числа, отметил Володин. Последние защитники сражались у Херсонесского маяка - на скалистом берегу, практически без пресной воды. Имена погибших красноармейцев сотрудники музея устанавливают разными способами.

"Устанавливаем по всем источникам - это мемуары, две базы данных Минобороны "Мемориал" и "Подвиг народа", книги памяти. Нам пишут родственники тех, кто защищал город. Несколько раз мы выходил на программу "Жди меня" - и потом письма приходили ящиками. Поисковики находят останки павших бойцов, а вместе с ними ложки с инициалами, котелки с фамилиями и другие предметы, которые позволяют установить личность", - сказал директор музея.

Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года, ему присвоено звание Города-героя.