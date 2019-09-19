Член заксобрания Пенсильвании ушел в отставку после ареста за хранение детской порнографии

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Сенатор американского штата Пенсильвания Майкл Фолмер (республиканец) в среду ушел в отставку после своего ареста по обвинению в хранении детской порнографии в смартфоне. Об этом объявили в опубликованном заявлении временно исполняющий обязанности спикера нижней палаты законодательного собрания (парламента) штата Джо Скарнати и лидер республиканского большинства в местном сенате Джейк Корман.

"Мы испытываем отвращение и возмущение в связи с обвинениями, предъявленными вчера Майку Фолмеру. Мы ознакомились с обвинительным заключением и провели разговор с Майком Фолмером сегодня утром. Мы настояли на его отставке с поста члена сената, место в верхней палате от 48-го избирательного округа теперь вакантно", - отмечается в заявлении, размещенном на сайте заксобрания Пенсильвании.

Как информировала прокуратура этого штата, расследование в отношении 63-летнего законодателя было начато после того, как администрация сервиса микроблогов Tumblr в феврале сообщила в национальный центр пропавших и подвергшихся эксплуатации детей, что некий пользователь скачал изображение детской порнографии в декабре 2017 года. Владельцем этого аккаунта оказался Фолмер.

"Обвиняемый служит сенатором штата и был облечен доверием и честью представлять свой избирательный округ в Капитолии Пенсильвании. Никто не должен ставить себя превыше закона вне зависимости от уровня служебных полномочий", - отметил в заявлении генеральный прокурор штата Джош Шапиро.

Первое досудебное слушание по делу республиканца, которому предъявлены обвинения по четырем пунктам, назначено на 26 сентября. Бывший сенатор отпущен из-под стражи под залог в $25 тыс.

Фолмер был избран в состав верхней палаты заксобрания Пенсильвании в 2006 году и позднее возглавил один из сенатских комитетов. В 2016 году активно выступал за легализацию каннабиса в терапевтических целях, заслужив себе прозвище Майк-марихуана. Женат, отец семерых детей.