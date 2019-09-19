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Депутаты Сахалина расширяют категорию семей для награждения знаком "Родительская слава"

Согласно внесенным поправкам почетный знак смогут получить также семьи, в которых воспитываются шесть детей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы в четверг на заседании единогласно приняли в первом чтении поправки в региональный закон о почетном знаке "Родительская слава", расширяющие категории семей, которые вправе претендовать на награждение.

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"За воспитание пятого ребенка получают медаль "Материнская слава", за седьмого - "Родительская слава", а за шестого? Теперь эта планка понижается. Таким образом, у кого есть шестой ребенок, тот получит награду "Родительская слава", - прокомментировал депутат Виталий Гомилевский.

В 2010 году указом президента РФ определена государственная наградная система, в которую включен орден "Родительская слава". Награды присваиваются на федеральном и на региональном уровнях. Сахалинским законом учрежден почетный знак области "Родительская слава", им награждаются родители или усыновители, воспитывающие семерых и более детей.

Согласно поправкам к сахалинскому закону, почетный знак "Родительская слава" смогут получать семьи, которые воспитывают шестерых и более детей. Предусматривается и единовременное вознаграждение в 100 тыс. рублей. В Сахалинской области закон работает с 2017 года, была награждена всего одна семья. Сейчас в регионе на учете в органах соцзащиты состоят 87 многодетных семей, воспитывающих шесть и более детей.

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