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Власти Хабаровского края намерены признать пострадавшими от паводка около 3 тыс. человек

Они получат денежную компенсацию за потерю имущества в размере до 100 тыс. рублей

ХАБАРОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края включат в списки пострадавших от паводка, по предварительным оценкам, около 3 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель председателя регионального правительства по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

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"По предварительным данным, если брать всех, включая тех, у кого пострадали огороды, это не менее 3 тыс. человек", - сказал Литвинчук.

Людям выплатят компенсации за частичную и полную потерю имущества в размере до 100 тыс. рублей.

Формирование списков пострадавших в регионе еще ведется, эта работа в ряде районов, где вода практически сошла, должна быть завершена к началу следующей недели.

В зоне паводка в крае, по данным на четверг, остаются 89 населенных пунктов.

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