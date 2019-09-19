СМИ: в Таиланде отменят въездные анкеты из-за нехватки места для их хранения

БАНГКОК, 19 сентября. /ТАСС/. Иностранцам в ближайшее время не придется заполнять бумажные иммиграционные формы по прибытии в Таиланд. Как сообщило в четверг издание Buriram Times, в течение двух-трех месяцев форма TM6 будет полностью отменена.

По словам заместителя генерального секретаря администрации премьер-министра королевства Кобсака Поотракула, нововведение предназначено для привлечения большего количества туристов в страну. Кроме того, он рассказал о разработке мобильного приложения для отправки информации о местонахождении иностранца по форме TM30, которая в последние месяцы вызвала многие споры. TM30 требует от тайских домовладельцев информировать полицию каждый раз, когда иностранец, арендующий у них жилую площадь, проводит ночь за ее пределами.

Издание напоминает, что в 2017 году было объявлено, что гражданам Таиланда больше не нужно будет заполнять форму TM6, однако с иностранцев эту обязанность не сняли. Теперь эта анкета должна быть полностью отменена, поскольку Бюро иммиграции не хватает места для хранения всех документов. В настоящее время все формы TM6 хранятся на двух огромных складах, но редко используются.

Поотракул также рассказал, что правительство и иммиграционная полиция договорились об упорядочении других процедур. В частности, иностранцы скоро смогут сдавать 90-дневные отчеты о нахождении в Таиланде с помощью мобильного приложения, а не посещать отделение лично, сдавая бумажный вариант, как того пока требует местное законодательство.