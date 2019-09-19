Обнаруженный в квартире с телом матери ребенок остается в больнице

УФА, 19 сентября. /ТАСС/. Мальчик, обнаруженный рядом с телом умершей матери спустя несколько дней в квартире в башкирском Янауле, остается в больнице. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщила ТАСС омбудсмен республики по правам ребенка.

"Он остается в больнице, я думаю, его выпишут еще не скоро, то есть это не день и не два. Состояние ребенка оценивалось как стабильно тяжелое", - сказала она.

По данным следственного управления СК РФ по Башкирии, тело 44-летней женщины в понедельник обнаружила подруга. Также в квартире находился 6-летний сын погибшей, который пробыл там несколько дней, он был госпитализирован. В администрации муниципалитета ТАСС сообщили, что ребенка готова взять под опеку родная тетя.