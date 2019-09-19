В Приморье в одном из поселков рекордно рано отметили первые заморозки

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Синоптики Приморского гидрометцентра отметили минувшей ночью первые заморозки в северных районах края, а также в поселке Барабаш на юге региона, куда минусовая температура впервые пришла так рано. Об этом сообщил в четверг ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра.

"Информации о снеге на синоптических станциях края нет, но вероятность того, что на некоторых перевалах он мог быть, не исключена. Заморозки ниже нуля градусов зафиксированы на севере края в Пожарском и Красноармейском районе, а также в Кавалерово и на юге - в Хасанском районе в поселке Барабаш", - сказал собеседник агентства.

По его словам, если для северных районов заморозки в середине сентября - это обычное дело, то в Барабаше самая ранняя дата, когда была зафиксирована минусовая температура, - 1 октября. Таким образом в поселке поставлен температурный рекорд.

В этом году Приморский край пережил уже две крупных погодных аномалии. Зима в этом году была практически бесснежной и рекордно теплой, зато август - рекордно дождливым. Лишь семь дней в этом месяце в крае светило солнце, а дожди привели к мощному паводку в регионе.