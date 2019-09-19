Выставку коллекционных расписных ружей откроют в Ижевске к 100-летию Калашникова

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Высокохудожественные, расписанные вручную ружья, созданные в Школе ружейного мастерства имени Леонарда Васева, покажут в Ижевске в ноябре к 100-летию со дня рождения знаменитого конструктора Михаила Калашникова, сообщила в четверг ТАСС директор учебного заведения при АО "Ижевский механический завод" Людмила Ломаева.

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"На территории завода 15 ноября пройдет конкурс творческих работ "Золотой штихель". На нем будет представлена в том числе уникальная коллекция ружей, посвященная 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова. Образцы, которые мы представим, выполняются от шести месяцев до года, это длительный технологический процесс. Все ружья и их составляющие будут полностью эксклюзивными, каждая деталь выполняется вручную - это уникальная работа слесарей, сборщиков ложи [деревянной части ружья], резчиков по дереву и граверов", - рассказала Ломаева.

В четверг во время празднования Дня оружейника специалисты школы поделятся тайнами своего мастерства с жителями Ижевска и гостями Форума оружейников России. "Мы проведем мастер-классы по художественной резьбе", - добавила собеседница агентства.

Ружья для правительства и Шарля де Голля

По словам Ломаевой, существует всего четыре подобных заведения - в Ижевске, Австрии, Германии и Бельгии. В Туле, которая славится своей оружейной историей, по ее сведениям, подобное образовательное учреждение прекратило свое существование в 1990-е годы. "Мы готовим специалистов, в том числе по таким направлениям, как гравер по художественному оформлению ружей, гравер-ювелир, резчик по дереву, слесарь сборщик стрелкового оружия, сборщик ложи, контролер-приемщик вооружения, что позволяет сконцентрировать процесс сборки ружей внутри школы", - отметила Ломаева.

Школу создал оружейник-гравер Леонард Васев. В 1946 году он с группой специалистов ездил в Германию на фабрику братьев Меркель, чтобы перенять их опыт. Приказ о формировании заведения был издан в 1949 году, а в 1956 году школа начала работать полноценно.

"У нас изготавливалось ружье Николаю Валуеву. Очень много изготавливалось правительственных ружей. Кому [они] дарились, мы озвучивать не должны. В свое время наше ружье дарилось Шарлю де Голлю, часть изделий покупали в Абу-Даби, изделия расходятся по всему миру", - уточнила директор школы.

Сборка ружей различных моделей здесь осуществляется полностью вручную - начиная с внутренних механизмов, заканчивая ложей. Сначала происходит полный цикл сборки металлических деталей и их вытачивание, проверка механизмов, после чего готовятся приклад и цевье из дерева, в качестве которого используется исключительно дагестанский или турецкий орех.

"Изготовление деревянных деталей идет по антропометрическим параметрам, делаются определенные замеры, это как пошить кафтан на заказчика. Благодаря этой работе ружье становится прикладистым и удобным, от этого зависит точность и кучность стрельбы", - объяснила Ломаева.

После этого над ружьем начинают работать граверы, которые предварительно полностью разрабатывают уникальный проект. Его согласовывают с будущим владельцем ружья или с главным дизайнером школы.

"Мороз" и "Ижевская зорька"

Ученики и мастера школы ружейного мастерства создают ружья различных классов, в том числе "престиж", "делюкс", "эксклюзив" и "коллекционное". Отличаются они в том числе характерными для ижевских мастеров стилями гравировки. По словам Ломаевой, граверы школы, например, являются единственными в мире, кто работает в технике "мороз".

"Гравировка в этой технике выполняется при помощи специальных инструментов - матуаров, на конце которых существуют специальные миниатюрные насечки. На металлической части ружья набивается определенный рисунок, и создается голографический эффект на поверхности. Когда ружье поворачиваешь, кажется, что металл покрылся изморозью. Это происходит за счет "рисок", которые наносятся на орнамент под различным углом", - рассказал ТАСС художник-гравер второго класса Руслан Коровкин.

Также существует техника "ласточкин хвост": в этом случае мастера наносят граверным резцом на металлической поверхности линии идеальной формы. Затем, по словам Коровкина, внутри этих линий создают зацепы, после чего в высеченный узор инкрустируются драгоценные металлы.

Еще одного уникального эффекта, который называется "Ижевская зорька", достигают при помощи перехода сплава драгоценных металлов от одного цвета к другому. "Набираются очень маленькие кусочки золота, и создается эффект так называемой "Ижевской зорьки", пробивающейся, к примеру, сквозь кроны деревьев. Это тоже наша визитная карточка, которую используют ижевские мастера", - пояснил художник-гравер.

При помощи этих техник на металлических и деревянных составляющих ружей мастера школы могут создавать целые сюжетные композиции, связанные в том числе с различными видами охоты - на пушного зверя, лося, птицу, оленя или медведя. Стоимость коллекционных экземпляров оружия, по словам Ломаевой, может составлять несколько сотен тысяч рублей и дороже.