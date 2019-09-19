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В Бурятии задержали шамана, который шел пешком в Москву

По информации регионального МВД, мужчина совершил преступление на территории Якутии и находился в розыске

УЛАН-УДЭ, 19 сентября. /ТАСС/. Полицейские в Бурятии задержали жителя Якутии, находившегося в розыске за совершение преступления. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального МВД.

"19 сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53 "Байкал" сотрудниками полиции по поручению следователя задержан мужчина 1958 года рождения, находящийся в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь идет о так называемом шамане Александре Габышеве, "которой идет пешком из Якутии в Москву". Собеседник не уточнил, за что именно он задержан.

"Задержанного планируется ближайшим авиарейсом доставить из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий", - отмечается на сайте МВД Бурятии.

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