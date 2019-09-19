УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.

"Никто его отчислять не собирался, не собирается и не будет собираться. Будет плохо учиться, не будет успевать по предметам - будем ставить вопрос о его отчислении. Изначально мы с ним не вели разговор о том, что будем его отчислять. Информация неверная идет через СМИ", - сказал проректор.

Роман Краснов добавил, что вуз готовит расширенный комментарий по ситуации, который предоставит чуть позже.

Ранее региональные СМИ сообщили о дискриминации студента со стороны руководства уральского вуза из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ-сообщество. По данным местных изданий, молодой человек может быть отчислен из учебного заведения.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила в среду журналистам, что проверит информацию о дискриминации студента в уральском университете.