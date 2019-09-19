ОНФ просит Минэкономразвития включить курс "Операционная эффективность" в программу вузов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Министерство экономического развития РФ (МЭР) с просьбой включить в учебную программу вузов и техникумов дисциплину "Операционная эффективность". Об этом говорится в письме сопредседателя Центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова главе МЭР Максиму Орешкину, имеющееся в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является агентство ТАСС.

"Формирование культуры постоянного совершенствования должно закладываться у будущих работников еще на этапе получения ими профессионального образования. Однако в настоящее время подобные дисциплины системно не преподаются в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а имеющиеся предметы касаются в основном элементов бережливого производства. В связи с этим предлагается ввести в учебные планы будущих управленцев по всем основным специальностям профессионального образования сквозную дисциплину "Операционная эффективность", - говорится в документе.

По мнению Комиссарова, чтобы "операционная эффективность" стала образом мышления будущего специалиста, она должна стать сквозной компетенцией. Соответственно, и обучать этой компетенции, в том числе и "бережливому производству", нужно во всех вузах и техникумах. "Ведь азы философии постоянных улучшений, борьбы с потерями на участках, системы подачи рацпредложений, цифровых методов повышения эффективности должны быть у каждого студента, который в будущем может стать управленцем - директором предприятия, госслужащим, главврачом поликлиники или директором службы занятости", - отмечает сопредседатель Центрального штаба ОНФ.

Руководитель проекта ОНФ "Профстажировки", член Общественной палаты РФ Илья Семин считает, что в зависимости от специальности, каждый вуз мог бы индивидуально определять количество часов на преподавание этой дисциплины. "На основе анализа опыта лучших российских компаний, а также опыта вузов, мы разработали "расширенное меню" программы, в которую входит управление процессами и цифровыми данными, системы менеджмента качества, бережливого производства и основы культуры постоянного совершенствования", - отметил Семин.

Майским указом президента РФ поставлена задача повышения производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год к 2024 году. ОНФ проводит мониторинг выполнения мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", в том числе в части влияния на качество жизни граждан изменений, достигнутых в ходе их реализации.