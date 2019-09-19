В Оренбурге 100-летие регионального архива отметили ретро-диктантом

ОРЕНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Оренбургский архив провел ретро-диктант "Губернский грамотей", участники которого перьевыми ручками на состаренной бумаге написали отрывок из книги краеведа XIX века. Акция стала одним из мероприятий, приуроченных к 100-летию архивной службы региона, и прошла в регионе впервые.

"Культурно-просветительский фестиваль "PRO-архив", приуроченный к 100-летию архивной службы Оренбургской области представляет собой череду мероприятий: от научных конференций до массовых акций, которые помогут привлечь внимание к архивам всех, кто даже не всегда понимает, что такое архив. Ретро-диктант пишут почти 200 человек", - рассказала ТАСС начальник отдела публикации и научного использования документов Государственного архива Оренбургской области Ксения Попова.

Под диктовку оренбуржцы написали фрагмент книги краеведа, полковника Оренбургского казачьего войска Федора Лобысевича "Оренбург. Историческо-статистический очерк", изданной в 1878 году в Петербурге. Текст посвящен описанию Оренбурга второй половины XIX века и сравнению его со столицей. "Участникам диктанта предложили забыть современную орфографию и перенестись в эпоху Пушкина, написав текст перьевыми ручками с использованием некоторых забытых букв", - добавила Попова.

Ведущими диктанта стали актеры Оренбургского областного драматического театра им. М. Горького Александр Федоров, Юлия Каштанова и Наталья Ренева. Консультантами выступили филологи и архивисты, которые подсказывали, где правильно употребить "ять", а где - "и" десятиричную" из дореволюционного алфавита.

Перьевые ручки участники диктанта получили в подарок, а листы с рукописным текстом смогут забрать после проверки. Лучшие работы "Губернских грамотеев" назовут 4 октября, они получат в подарок книгу от архивистов "Православные исторические храмы Оренбуржья".

Днем образования Государственного архива Оренбургской области считается 15 сентября 1919 года, когда на заседании коллегии Оренбургского губернского отдела народного образования было заслушано "заявление председателя Центра по архивному делу Никольского об организации губернского отдела по делам архива". На 1 января 2019 года в Оренбуржье хранится 821 383 дела. Большую научно-историческую ценность имеют рукописные и старопечатные книжные памятники, созданные в период с 1551 по 1857 годы.