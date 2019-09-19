В Красноярске СК проверит информацию об избиении учителем первоклассника

КРАСНОЯРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку после информации о том, что учитель физкультуры школы № 16 в Красноярске на уроке ударил первоклассника. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ведомства.

Главное управление образования Красноярска, ранее сообщило ТАСС, что учитель временно отстранен от ведения уроков и принес извинения маме мальчика.

"В настоящее время по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

По версии Следственного комитета, также несколько одноклассников "в шуточной форме задевали школьника" и учитель не пресекал их действия. Со слов представителей городского управления образования, учитель опроверг информацию, о том, что другие дети били ученика.

В полиции заявили, что также проводят проверку по поступившему от матери ребенка заявлению.