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Метро Москвы выпустит модель кроссовок совместно с компанией Asics

В дизайне кроссовок, разработанном Артемием Лебедевым, будут использованы цвета линий метро

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Московский метрополитен совместно с одним из крупнейших производителей спортивной экипировки - японской компанией Asics - в октябре выпустит лимитированную модель кроссовок. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичной подземки.

"Кроссовки - это обувь XXI века, в которой удобно перемещаться в ритме современного мегаполиса, поэтому мы приняли решение участвовать в выпуске капсульной коллекции в партнерстве с крупнейшим мировым производителем спортивной одежды и обуви. Уже скоро наши пассажиры смогут приобрести уникальную модель кроссовок, вдохновленных цветами линий метро, в фирменных магазинах метрополитена прямо на станциях", - приводятся в сообщении слова замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой.

В дизайне кроссовок, разработанном Артемием Лебедевым, будут использованы цвета линий метро. На пятке будет размещена стропа с логотипом столичного транспорта. Модель будет представлена в обычном и премиальном комплекте на полках партнеров бренда и во флагманских магазинах метрополитена на станциях "Маяковская" и "Трубная".

Вместе с лимитированной моделью кроссовок будут выпущены брелоки "Тройка" особого дизайна.

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