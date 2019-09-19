"Известия": в школьных столовых выявили многочисленные нарушения

МОСКВА, 19 сентября. Питание в школьных столовых во многом противоречит установленным нормам, в частности масса четверти блюд в меню меньше положенной на 12, а то и на 25%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского, которое проводилось в 500 школах сразу в нескольких федеральных округах: в Северо-Западном, Центральном и Сибирском.

"Масса выхода четверти блюд из меню была меньше установленной нормы на 12,5-24%. В основном это относилось к белковым продуктам. Объем напитков оказался ниже нормы на 10%. Также исследователи отметили несбалансированность рациона по соотношению белков-жиров-углеводов. Первых двух компонентов было меньше нормы в среднем на 10%, а углеводов - больше на 23,7%", - пишет издание.

По словам врача-диетолога и гастроэнтеролога отделения гастроэнтерологии НИКИ педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Оксаны Комаровой, несбалансированный рацион питания, способен привести к раннему развитию таких болезней, как ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистых патологий.

В Роспотребнадзоре газете рассказали, что в результате проверок в образовательных организациях действительно были найдены недостатки. Например, за последние четыре года вырос процент неудовлетворительных проб сырья с 1,4% в 2015 году до 1,9% в 2019 году. Однако в ведомстве также обратили внимание на положительную динамику в устранении нарушений: в частности, нехватка мяса в порциях снизилась почти на 6%, рыбы -- на 8%, а фруктов -- на 9%.

В ведомстве заверили, что качество питания в школах находится на особом контроле. Так, в прошлом году было составлено около 42 тыс. протоколов о различных административных правонарушениях, сумма штрафов превысила 160 млн рублей, при этом было вынесено 112 постановлений о назначении административного наказания в виде приостановления деятельности.