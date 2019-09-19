В Ростовской области более 20 сотрудников отдела полиции подали неверные данные о доходах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сентября. /ТАСС/. Должностные лица руководящего состава одного из отделов полиции в Ростовской области предоставляли неверные и неполные сведения о своем финансовом положении, сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ростовской области.

"В результате проведенной проверки в действиях 21 должностного лица руководящего состава межмуниципального отдела МВД России "Каменский" выявлены грубые нарушения антикоррупционного законодательства, выраженные в заведомо недостоверном, а также неполном предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период 2018 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, сотрудники в своих справках о доходах и супругов не указывали действующие счета в банках, объекты недвижимости, находящиеся в собственности.

Прокуратура вынесла представление начальникам указанного межмуниципального отдела МВД России об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. "Все виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде объявления выговоров, строгих выговоров, а также предупреждений о неполном служебном соответствия", - пояснили в ведомстве.