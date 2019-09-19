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Ирена Лесневская опровергла информацию об обысках на ее даче

По словам основательницы РЕН ТВ, полиция приехала, потому что сработала тревожная кнопка
Ирена Лесневская Владимир Зинин/ТАСС
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Ирена Лесневская
© Владимир Зинин/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Обысков на даче основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской никто не проводил. Об этом ТАСС в четверг сообщила сама Лесневская.

Ранее СМИ со ссылкой на Twitter журналистки Анны Качкаевой сообщили, что следователи якобы пришли с обыском на дачу в Подмосковье к основательнице телеканала РЕН ТВ и бывшей издательнице The New Times Лесневской. Позднее журналистка сообщила, что сын Лесневской попросил удалить утренний пост об обыске.

"У меня сработала тревожная кнопка, приехала полиция и уехала. Все в порядке. Можете дезавуировать эту информацию (об обысках - прим. ТАСС)", - сказала Лесневская.

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