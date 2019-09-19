Медведев поздравил коллектив "НПО машиностроения" с 75-летием корпорации

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил поздравление коллективу Военно-промышленной корпорации "НПО машиностроения" с 75-летием создания предприятия. Телеграмма опубликована в четверг на сайте кабмина.

"Сегодня ваша корпорация продолжает вносить значимый вклад в укрепление обороноспособности и безопасности государства, является стратегически важной для ракетно-космической отрасли. Она создает перспективные ракетные комплексы для Вооруженных сил, а также уникальные космические системы военного, гражданского и двойного назначения", - отмечается в телеграмме.

Медведев отметил надежность и эффективность продукции объединения, которая зарекомендовала себя в различных условиях эксплуатации. "Ваша работа требует особых знаний, огромного опыта, ответственности и самоотдачи. Настоящие профессионалы, преданные интересам страны, вы обладаете этими качествами в полной мере", - подчеркнул он.

О предприятии

ВПК "НПО машиностроения" является одним из ведущих ракетно-космических предприятий России. Создано в сентябре 1944 года, тогда опытно-конструкторское бюро авиазавода № 51 возглавил конструктор и ученый Владимир Челомей, перед которым была поставлена задача создания нового вида оружия - беспилотных самолетов-снарядов (крылатых ракет) для вооружения ВВС, а затем и других родов войск.

В середине 50-х годов были созданы и развернуты на подводных лодках ВМФ страны крылатые ракеты для нанесения ответного удара по наземным целям, расположенным за тысячи километров от границ СССР. С 1960 года предприятие начинает создавать космические комплексы, системы, ракеты-носители и межконтинентальные баллистические ракеты. Всего за свою историю предприятие сдало на вооружение более 25 ракетных и космических комплексов военного и гражданского назначения, на орбите работали 140 аппаратов его разработки.

В настоящее время основными направлениями деятельности ВПК "НПО машиностроения" является разработка и производство боевых комплексов с крылатыми ракетами (один из основных проектов - BrahMos), стратегических ракетных комплексов ("Стрела"). Также предприятие занимается комплексом работ по продлению срока эксплуатации баллистических ракет, стоящих на вооружении РВСН, и крылатых ракет, разработкой новой аппаратуры для космических и летательных аппаратов.