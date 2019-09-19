Более 70 вузов России вошли в международный рейтинг "Три миссии университета" в 2019 году

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Московский физико-технический институт (МФТИ) стали лидерами российской высшей школы, войдя в топ-100 международного рейтинга вузов "Три миссии университета" в 2019 году. Всего в списке представлено 74 высших учебных заведения из РФ, сообщила в четверг пресс-служба Российского союза ректоров.

"В [Московский международный] рейтинг "Три миссии университета" 2019 года вошли 74 российских вуза. Лидеры российской высшей школы прочно обосновались в топ-100: это МГУ имени М. В. Ломоносова (22-е место), СПбГУ (41-е место) и МФТИ (51-е место)", - говорится в сообщении.

Составители списка отмечают, что впервые количество вузов превысило 1 тыс., что соответствует современному стандарту ведущих рейтинговых агентств мира. В рейтинг 2019 года вошли 1,2 тыс. университетов из 79 стран.

"Впервые в рейтинге представлены все сильнейшие вузы планеты. В процессе подготовки собрана объективная информация о более чем 1,7 тыс. университетах мира. Кардинальное увеличение количества университетов, оцениваемых при составлении рейтинга, позволяет ему стать эффективным инструментом для выработки управленческих решений в научно-образовательной сфере", - приводит пресс-служба слова ректора МГУ Виктора Садовничего.

Отмечается, что наиболее сильной стороной российских вузов оказалось качество образования. Сразу шесть отечественных учебных заведений вошли в топ-100 субрейтинга по группе критериев "Образование": МГУ, СПбГУ, МФТИ, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ), Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) и Новосибирский госуниверситет. Однако с научной миссией вузы из России справляются не так успешно - в первой сотне нет ни одного российского университета, наиболее высокую оценку получили МГУ и МФТИ, занявшие в субрейтинге "Наука" 108-е и 154-е места соответственно.

Первые строчки

Доминирующее положение в топ-20 рейтинга занимают американские вузы. Первые три строчки заняли Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт и Университет Пенсильвании. Авторы объясняют их положение большими объемами финансирования и высокой цитируемостью научных публикаций. На пятом и шестом месте расположились представители британской высшей школы - Кембриджский и Оксфордский университеты. Среди вузов Азии наиболее сильны позиции Токийского университета (15-е место) и Пекинского университета (16-е место).

В пятерку лидеров по представленности вузов в рейтинге попали США (212 университетов), Китай (111), Великобритания (94), Россия (74) и Япония (65). При этом наибольшее количество лучших высших учебных заведений мира расположено в странах Европы - 414 университетов, или почти 35% от публикуемого списка. Азия оказалась на втором месте по представленности - на нее приходится 29% вузов, вошедших в рейтинг. Северная Америка по этому параметру третья - 20%, на долю России приходится 6% лучших университетов мира, и это больше, чем по Латинской Америке (5%), Австралии и Океании (4%).

Международный рейтинг

По словам гендиректора Ассоциации составителей рейтингов Дмитрия Гришанкова, внимание зарубежных исследователей к рейтингу "Три миссии университета" неуклонно растет. "Когда мы предложили авторитетным иностранным специалистам прокомментировать предварительные результаты, то явно не ожидали настолько живого интереса к рейтингу и такой оперативной реакции на наш запрос. Неравнодушие экспертов помогло нам при верификации данных по университетам 16 стран, в том числе США, Великобритании, Китая, Германии, Италии. Международная экспертиза затронула почти 60% университетов из рейтинга, и это большой успех", - привели в пресс-службе слова Гришанкова.

Московский международный рейтинг "Три миссии университета" оценивает три ключевые задачи вузов: образование, науку и взаимодействие с обществом. Его методология прошла масштабное общественное обсуждение, в котором приняли участие свыше 100 университетов. Для составления списка используются объективные критерии, одобренные международной группой экспертов, полностью исключены репутационные опросы. Международная экспертиза итогов рейтинга проводилась с участием 16 авторитетных зарубежных экспертов, каждому из которых направлялись предварительные результаты ранжирования.

Пилотная версия рейтинга "Три миссии университета" была опубликована в декабре 2017 года, вторая версия - в ноябре 2018 года. В 2018 году рейтинг успешно прошел независимый аудит компании "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит", входящей в глобальную сеть PwC.