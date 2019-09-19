В Гидрометцентре считают, что "бабьего лета" в ближайшее время ждать не стоит

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Наступления "бабьего лета" в ближайшую неделю не ожидается, температура воздуха будет в районе 10 градусов тепла. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Пока, к сожалению, ситуация не позволяет прогнозировать "бабье лето" в течение ближайшей недели минимум. Связано это с тем, что Москва, Европейская часть России будут находиться под влиянием северных воздушных масс", - сообщил он.

По его словам, температура не поднимется выше 10 градусов тепла в ближайшие пять дней как минимум.

"Все заблаговременные предупреждения, надежды, которые мелькают в разных средствах массовой информации о наступлении бабьего лета, вызывают удивление в Гидрометцентре, потому что прогнозировать "бабье лето" можно за два-три дня. Видимо, ожидание настолько велико", - сказал Вильфанд.

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о том, что "бабье лето" наступит в ближайшее время, многие указывали, что это произойдет 23 сентября.