NBC: телекомпания CBS и холдинг WarnerMedia откажутся от рекламы электронных сигарет

ТАСС, 19 сентября. Американские медиахолдинги WarnerMedia и Viacom, а также телекомпания CBS приняли решение отказаться от рекламы электронных сигарет на своих платформах из-за роста числа тяжелых респираторных заболеваний, вызванных курением вейпов. Об этом в четверг сообщил телеканал NBC.

"Учитывая предупреждения центров по контролю и профилактике заболеваний США о вреде вейпов, мы пересмотрели свою рекламную политику. Мы больше не будем принимать предложения о рекламе электронных сигарет", - приводит телеканал заявление WarnerMedia.

Как указали представители Viacom, они отказываются от рекламы этой категории товаров "из-за последних докладов врачей, в которых говорится о том, что электронные сигареты могут становиться причиной возникновения тяжелых заболеваний".

В последние месяцы в США обострилась дискуссия по вопросу о том, оказывают ли вейпы негативное влияние на здоровье. На прошлой неделе министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар заявил о том, что правительство хочет ограничить в стране продажу электронных сигарет с ароматическими добавками. В августе департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал, предположительно, первый в стране случай смерти от курения электронных сигарет, последовавшей в результате тяжелого респираторного заболевания, а сейчас эксперты говорят уже о семи умерших по тем же причинам. В общей сложности было выявлено порядка 450 случаев подобных заболеваний в 33 штатах, а также на Американских Виргинских островах.

В январе руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб пригрозил производителям электронных сигарет и вейпов полным запретом на продажу их продукции, если в 2019 году возрастет число курящих подростков. Он привел собранные ведомством статистические данные, согласно которым число курящих несовершеннолетних в США за последние годы удвоилось из-за доступности электронных сигарет. Свыше 1,5 млн юношей и девушек стали зависимы от никотина с 2017 по 2018 год.