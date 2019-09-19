В Ростовской области пройдет донорская акция в поддержку больных лейкозом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сентября. /ТАСС/. Автопробег, посвященный донорству костного мозга, пройдет в Ростовской области 21 сентября. Маршрут участников акции пройдет из Ростова-на-Дону до Батайска, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Автопробег впервые соединит два города и пригласит всех желающих стать потенциальными донорами костного мозга, присоединившись к Национальному регистру доноров костного мозга им. Васи Перевощикова", - говорится в сообщении.

Волонтерам-автомобилистам необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте donordona.ru, либо связаться с организаторами акции в социальных сетях, чтобы принять участие в автопробеге. Донором костного мозга может стать гражданин в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий противопоказаний.

"Если человек решил стать потенциальным донором костного мозга, то сначала ему надо сдать 5 мл крови на типирование и подписать соглашение о вступлении в регистр", - уточнили в пресс-службе.

Пересадка костного мозга необходима для того, чтобы организм больного раком крови смог побороть заболевание с помощью иммунных клеток крови (лимфоцитов) здорового донора. Они уничтожают злокачественные клетки, но в некоторых случаях погибают и здоровые клетки пациента, что может происходить из-за различий донора и пациента на уровне второстепенных антигенов. Они кодируют часть последовательностей ДНК и влияют на иммунный ответ организма при трансплантации - чем больше различий между антигенами, тем выше вероятность осложнений после операции.

В США каждый 32-й гражданин - потенциальный донор костного мозга, в Германии - каждый 16-й, в Израиле - каждый 11-й, а в России - 3400-й.

