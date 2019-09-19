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Песков не стал комментировать идею Титова о черном списке судей

Ранее бизнес-омбудсмен сообщил о намерении создать подобный черный список на основе анализа судебных решений

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать идею бизнес-омбудсмена Бориса Титова о создании черного списка судей.

"В Кремле воздерживаются от каких-либо комментариев по этой теме", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос о том, была ли бы полезна России подобная практика.

Титов в среду на своей странице в Facebook сообщил о намерении создать подобный черный список на основе анализа судебных решений.

"Будет создана специальная экспертная группа, которая будет оценивать судейские решения. Понятно, что незаконность судебного решения может быть установлена только в судебном порядке. Но мы вынуждены указывать на очевидные пробелы в правоприменительной практике, и фактически показывать пальцем на тех, кто принимает такие решения, то есть список судей, в решении которых экспертами усматриваются существенные нарушения", - написал Титов.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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