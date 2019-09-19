В Минздраве рассказали о последствиях вегетарианской диеты матери для ребенка

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Вегетарианство может стать причиной нехватки витаминов и минералов у ребенка в случае, если женщина придерживается данной диеты во время беременности или кормления грудью. Об этом сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.

"Публикации в научных журналах говорят, что даже при сбалансированном питании веганов, вегетарианцев возникает дефицит... витаминов и минералов. Особенно это проявляется серьезно во время беременности, кормлении грудью. Беременная женщина и кормящая мать весь свой дефицит по железу, микро- и макронутриентам передает ребенку с первых годов жизни. Здесь обязательно нужно консультироваться с врачом, насколько это возможно", - сказала она.

По словам Драпкиной, официальной статистики распространенности веганства в России нет. "Если говорить о медицине, основанной на доказательствах, то основные эпидемиологические данные по веганству получены в азиатских странах. Достаточно трудно экстраполировать эти данные на российскую популяцию. У нас разные климатогеографические условия, у нас разные сырье пищевое, промышленное, генетический профиль разный. Поэтому данных для того, чтобы признать, насколько это полезно, явно недостаточно", - сказала она, добавив, что процент вегетарианцев в РФ небольшой.

Вегетарианство - система питания, позволяющая употреблять только растительные и молочные продукты с отказом от любой пищи животного происхождения (включая мясо птицы, рыбу и морепродукты). Веганство - наиболее строгая форма вегетарианства, исключающая потребление любых продуктов животного происхождения.

О прямых эфирах

Прямые эфиры на портале "Будущее России. Национальные проекты", в ходе которых главные внештатные специалисты Минздрава и руководители федеральных учреждений отвечают на вопросы россиян о работе системы здравоохранения в стране, начались 16 сентября. Каждый день на протяжении всей недели поднимается отдельная тема - борьба с онкозаболеваниями, госгарантии и бесплатная медицинская помощь, диспансеризация и борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

С начала недели в прямых эфирах приняли участие глава Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Андрей Фисенко, главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн и замначальника центра учебно-методической работы Всероссийского центра медицины катастроф "Защита", член профильной комиссии по первой помощи Минздрава РФ Алексей Старков.