Кремль не в курсе претензий вуза на Урале к студенту за подписку на группы в соцсетях

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Кремль не видит репутационных рисков в том, что разбирательство студента Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) с руководством вуза из-за дискриминации молодого человека может дойти до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Об этой истории не знаем, информации не имеем, репутационной опасности не видим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. За детальным разъяснением ситуации он предложил обратиться в вуз или профильное министерство.

Ранее региональные СМИ сообщили о дискриминации студента со стороны руководства уральского вуза из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ-сообщество. Как уверяют местные издания, молодой человек может быть отчислен из учебного заведения. Комментируя эти публикации, проректор вуза по социальной работе Роман Краснов заявил, что университет не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях. "Никто его отчислять не собирался, не собирается и не будет собираться, - заверил он. - Будет плохо учиться, не будет успевать по предметам - будем ставить вопрос о его отчислении. Изначально мы с ним не вели разговор о том, что будем его отчислять".