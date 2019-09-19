Разработчик видеоигр Хидео Кодзима приедет в Москву на выставку "Игромир"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Разработчик видеоигр и основатель студии Kojima Productions Хидео Кодзима посетит Москву в рамках мирового тура в поддержку игры Death Stranding. На выставке "Игромир-2019", которая пройдет в начале октября, он пообщается с фанатами и представит эксклюзивные материалы проекта.

"5 октября в рамках международной выставки интерактивных развлечений "Игромир-2019" легендарный геймдизайнер, сценарист и продюсер Хидео Кодзима лично представит самую ожидаемую игру этого года - Death Stranding, повествующую о мире близкого будущего, где человечеству в результате таинственных и сверхъестественных явлений грозит вымирание", - говорится в сообщении пресс-службы выставки. В игре использованы образы таких известных актеров, как Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Линдси Вагнер и Трой Бейкер, а также режиссера Николаса Виндинга Рефна.

Кодзима начал карьеру в игровой индустрии в 1986 году, когда присоединился к команде японской компании Konami в качестве дизайнера. Он участвовал в создании таких игр, как Snatcher, Policenauts, Irodori no Lovesong, но самая известная его работа - культовая серия игр Metal Gear. В 2005 году Кодзима возглавил собственную студию Kojima Productions, входящую в состав Konami, которая выпустила ряд игр Metal Gear, а также приключенческий боевик Castlevania: Lords of Shadow совместно с испанским разработчиком MercurySteam.

В 2015 году Кодзима покинул Konami и воссоздал Kojima Productions уже как независимую студию. Первая ее разработка, мистический триллер с открытым миром Death Stranding, выйдет 8 ноября 2019 года на платформе PlayStation 4.

"Игромир-2019" пройдет в Москве с 3 по 6 октября в "Крокус экспо", павильон № 1. Одновременно с выставкой состоится шестой фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 2019. Ранее в пресс-службе сообщили, что фестиваль посетят такие актеры, как звезда сериала "Ганнибал" датский актер Мадс Миккельсен и ирландский актер Эндрю Скотт, известный по роли Мориарти в сериале "Шерлок".