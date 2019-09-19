В УрГЭУ объяснили причины проверки страницы в соцсетях студента, поддерживающего ЛГБТ

"С просьбой провести проверку соцсетей одного из сверстников обратились студенты УрГЭУ. В связи с указанным обращением была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что у студента УрГЭУ на личной странице действительно была размещена ссылка на ЛГБТ-сообщество, что является фактом публичной пропаганды", - цитирует пресс-служба Силина.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Поводом к проверке страницы студента Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) в социальных сетях на предмет пропаганды ЛГБТ стало обращение других учащихся. Об этом в четверг сообщила пресс-служба университета со ссылкой на ректора Якова Силина.

Проректор Роман Краснов впоследствии встретился со студентом, тот подтвердил, что состоит в этой группе.

"Разговора об отчислении студента не велось. Студенту сообщили, что руководство вуза не намерено вторгаться в его личную жизнь, но указали, что недопустима пропаганда нетрадиционных отношений и привязка этого к университету и всему студенчеству вуза. В настоящее время студент продолжает обучение в университете", - уточнили в пресс-службе.

В вузе подтвердили, что на постоянной основе мониторят социальные сети студентов. Внимание обращают только на те страницы, где обозначается принадлежность к университету. "Мониторинг ведется с целью предупреждения пропаганды в студенческой среде различных форм насилия, экстремизма, разжигания расовой и религиозной ненависти, суицидов, буллинга, распространения и употребления наркотических веществ", - уточнили в пресс-службе.

Региональные СМИ ранее сообщали, что студента собираются отчислить из-за того, что он состоит в группе во "ВКонтакте", поддерживающей ЛГБТ-сообщество. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила в среду журналистам, что проверит информацию о дискриминации студента в уральском университете.