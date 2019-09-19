В Саранске трем болельщикам запретили посещать соревнования за запуск петард на матче

ТАСС, 19 сентября. Суд запретил трем болельщика в течение одного года посещать спортивные мероприятия за то, что они подожгли петарды на матче премьер-лиги на стадионе "Мордовия-Арена", сообщается на сайте Октябрьского суда города Саранска.

"За грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований к ответственности были привлечены двое жителей города Москвы, а также житель Нижнего Новгорода. Каждому правонарушителю назначено штраф 10 тыс. рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий в дни их проведения на срок 1 год", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

Как установил суд, 15 сентября мужчины, находясь на стадионе "Мордовия-Арена", при проведении матча чемпионата России по футболу между командами Российской премьер-лиги "Тамбов" и ПФК ЦСКА, поджигали петарды и бросали их на трибуну, "чем создали угрозу собственных жизней и здоровью, а также безопасности жизни и здоровью других болельщиков".

По данным суда, мужчины признали свою вину и раскаялись, что явилось для них смягчающим обстоятельством.