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МИД России выразил соболезнования в связи гибелью 28 человек в пожаре в Либерии

Крупный пожар произошел 18 сентября в мусульманской духовной школе в пригороде столицы страны

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России выразило соболезнования в связи с пожаром в школе в пригороде столицы Либерии Пейнсвилле, в результате которого погибли 28 человек. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"Выражаем глубокие соболезнования правительству и народу Либерии, родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Крупный пожар произошел 18 сентября в мусульманской духовной школе в Либерии, в результате него погибли 26 учеников и два преподавателя.

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