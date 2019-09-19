Минтруд назвал условия для перехода на короткую неделю

ЯЛТА, 19 сентября. /ТАСС/. Зарплаты работников предприятий, которые могут перейти на короткую рабочую неделю, не должны сокращаться, а продолжительность рабочих смен не должна расти. Об этом в четверг сообщил ТАСС директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж.

"Подчеркну, это требует очень серьезного изучения, чтобы, первое, работники не потеряли в зарплате, тут мы с ФНПР совершенно согласны, чтобы не увеличилась продолжительность рабочей смены при сокращении количества рабочих дней, что будет вызывать утомляемость людей и ухудшение их здоровья, ну и чтобы у нас не росли некие издержки работодателей. Идти по этому пути - да, наверное, нужно, но очень аккуратно с изучением всех мнений и всех нюансов", - сказал Корж.

Некоторые регионы и отдельные предприятия, добавил Корж, изъявили желание участвовать в апробации короткой рабочей недели. "Это должно быть четко просчитано и вместе с регионом, и вместе с отраслью. И, возможно, что после такого детального изучения либо прибавится количество желающих в этом поучаствовать, либо мы найдем другие формы апробации этого проекта", - сказал Корж.

Он отметил, что также необходимо, чтобы не росли издержки работодателей. "Тут нужно очень четко расставить возможные акценты и четко сепарировать по видам деятельности. И сейчас, на самом деле, Трудовой кодекс позволяет сокращать и рабочую неделю, и рабочее время. В кодексе установлены верхние пределы - не более 40 часов, не более пяти дней и так далее", - рассказал он.

В Крыму, где проходит совещание, есть как сторонники, так и противники введения короткой рабочей недели, сообщила ТАСС заместитель председателя Совета министров республики Алла Пашкунова. "Мы наблюдаем за определенными тенденциями по апробации и изучению этого курса в Российской Федерации. Учитывая, что у нас опыт пока не очень большой, мы ни на каких предприятиях такие пилотные проекты не запускали, и пока определенного мнения на этот счет у нас нет", - сказала Пашкунова.

О короткой рабочей неделе

В августе Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд предложение сократить рабочую неделю до четырех дней при сохранении зарплат. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать министерству до 30 сентября свою позицию о перспективах перехода на сокращенную рабочую неделю. При этом глава правительства подчеркнул, что переход должен сопровождаться не только сохранением уровня зарплат, но и ростом производительности труда. Также премьер-министр РФ в ходе встречи с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым заявил, что намерен провести серию совещаний, чтобы подготовить изменения в трудовое законодательство, которые могут коснуться четырехдневной рабочей недели.