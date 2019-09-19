Участник несанкционированного митинга в Улан-Удэ арестован на 10 суток

УЛАН-УДЭ, 19 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд Улан-Удэ признал виновным бурятского общественника Алексея Карнаухова виновным в участии в несанкционированном митинге, который прошел в столице Бурятии после выборов мэра. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе суда.

"Постановлением Советского районного суда города Улан-Удэ Карнаухов Алексей Валерьевич признан виновным в совершении административного правонарушения ("Повторное участие в несанкционированном митинге"), ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", - сообщили в пресс-службе. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 дней в Верховном суде Республики Бурятия

"Из материалов дела следовало, что Карнаухов А. В. принял участие в несанкционированном публичном мероприятии в форме митинга на площади Советов, уведомление о проведении которого в администрацию Улан-Удэ не поступало", - отмечено в пресс-релизе суда.

Наказание мужчине назначено с учетом того, что в сентябре 2018 года он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Карнаухов - известный в регионе общественник, является лидером движения "Трезвая Бурятия". В качестве самовыдвиженца он планировал участвовать в выборах мэра Улан-Удэ 8 сентября 2019 года, но не смог собрать необходимое количество подписей избирателей, ему было отказано в регистрации в качестве кандидата на пост градоначальника.

В Улан-Удэ 8 сентября впервые за 12 лет прошли прямые выборы мэра, победил и.о. главы города Игорь Шутенков, который участвовал в выборах как самовыдвиженец (52,52% голосов). 9 сентября в центре города сторонники его оппонента - выдвинутого КПРФ сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева (36,58%) - начали несанкционированную акцию, в ходе которой потребовали отмены результатов голосования.

11 сентября суд назначил организатору несанкционированного митинга Дмитрию Баирову административный арест на пять суток, 12 сентября суд признал его виновным в мелком хулиганстве и в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. 18 сентября Баирова арестовали на 10 суток за неуплату алиментов на общую сумму более 1,1 млн рублей. Кроме того, на 10 суток арестован еще один организатор несанкционированного митинга Петр Дондуков, а депутату Народного хурала Баиру Цыренову, также признанному виновным в организации несанкционированной акции, назначен штраф в размере 15 тыс. рублей.