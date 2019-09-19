Власти Псковской области намерены увеличить зарплату муниципальным чиновникам в 1,5 раза

ПСКОВ, 19 сентября. /ТАСС/. Администрация Псковской области намерена в 2019 году увеличить среднюю зарплату муниципальных служащих более чем в 1,5 раза - с 18 до 30 тыс. рублей, что, по мнению властей, позволит повысить качество работы чиновников в районах. Об этом в четверг на совещании с главами муниципальных районов и городских округов заявил губернатор Михаил Ведерников.

"Предстоит крупная и достаточно дорогостоящая для нашего региона реформа, в результате которой изменится и сама система оплаты труда, и, конечно, зарплата муниципальных служащих станет существенно выше. В первую очередь изменения нацелены на увеличение средней зарплаты. По предварительным подсчетам, она поднимется от текущего показателя 18,8 тыс. рублей до 30 тыс. рублей, может быть, даже и более", - сказал Ведерников.

Он также добавил, что значительного повышения зарплаты у госслужащих не произойдет лишь в трех муниципалитетах: в Пскове, Великих Луках и в Псковском районе. Там, по оценке губернатора, "зарплата адекватная".

"В приоритете наименее обеспеченные районы. Нам нужно подтянуть уровень зарплат специалистов до средней заработной платы по региону, чтобы могли на более высоком уровне организовывать работу в муниципалитетах. По итогам у нас не должно быть зарплат ниже прожиточного минимума, и, кроме того, мы планируем устранить такие, на мой взгляд, нелепые ситуации, когда замглавы района получает 25 тыс. рублей. Сложно говорить о борьбе с коррупцией, уровне ответственности при такой заработной плате", - отметил глава региона.

Ведерников также добавил, что "в районах будут нормальные, стабильные зарплаты, в которых львиную долю будет составлять оклад". "Рассчитываем, что законопроект будет принят в этом году, а поправки вступят в силу с начала следующего года", - добавил губернатор.