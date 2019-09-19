Роспотребнадзор попросил власти Подмосковья ускорить расселение людей у ВПП-3 Шереметьево

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Московской области попросило правительство Подмосковья помочь со скорейшим расселением людей, проживающих вблизи третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево, из-за негативного влияния, которое будет оказывать на них ее работа. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

В апреле этого года Роспотребнадзор скорректировал размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ) аэропорта с учетом новой взлетно-посадочной полосы (ВПП), но поставил условие, что до старта ее эксплуатации дома, попавшие в границы СЗЗ должны быть расселены. Тем не менее открытие полосы Шереметьево анонсировали на 19 сентября. На этом фоне жители ближайших деревень Перепечино и Дубровка обратились в Роспотребнадзор, что стало основанием для письма Роспотребнадзора.

"Решением главного санитарного врача РФ А. Ю. Поповой <…> для данного объекта установлена санитарно-защитная зона с условием отселения из санитарно-защитной зоны жителей до начала эксплуатации. [Руководитель управления Роспотребнадзора по Московской области] просит вас оказать содействие по принятию мер по скорейшему расселению жителей", - привели в пресс-службе выдержки из письма в адрес правительства Московской области.

При этом в ведомстве отметили, что, согласно постановлению правительства, расселять и сносить жилые дома, расположенные в границах санитарно-защитной зоны третей ВПП Шереметьева, можно в течение двух лет после установления размеров СЗЗ.

Проживание в границах СЗЗ аэропорта негативно отражается на здоровье человека из-за высокого уровня шума и загрязнения воздуха продуктами сгорания авиационного топлива и приводит к различным заболеваниям, напомнили в Роспотребнадзоре. "По оценкам экспертов, загрязнение атмосферного воздуха сокращает продолжительность жизни в среднем на 3-5 лет", - пояснили в учреждении.

ТАСС запросил комментарии правительства Московской области и пресс-службы Шереметьево.