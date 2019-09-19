На Ставрополье многодетным семьям начнут выдавать специальные удостоверения

ПЯТИГОРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Многодетным семьям Ставрополья с 1 октября начнут выдавать специальные удостоверения, которые помогут избежать бумажной волокиты при оформлении льгот и получать положенные скидки. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации Кисловодска.

"Свидетельства получат родители, воспитывающие троих и более детей. Они должны иметь российское гражданство и проживать на территории края", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на семью выдается одно удостоверение. Оно должно избавить от бумажной волокиты при получении льгот. Также такой документ поможет многодетным семьям всегда получать положенные скидки. Он будет действовать и в других регионах.

В сообщении отмечается, чтобы получить документ, нужно подать заявление в орган соцзащиты. Документ будет действовать до тех пор, пока старшему из детей не исполнится 18 лет. Такие удостоверения в крае могут получить 37,5 тыс. многодетных семей.