В Северной Осетии одну из высот могут назвать именем главы внешней разведки СССР

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 сентября. /ТАСС/. Одна из вершин Северной Осетии может получить имя руководителя внешней разведки СССР Павла Фитина. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе парламента республики.

"В парламент обратилась Служба внешней разведки РФ с предложением о присвоении наименования безымянной высоте 4076 метров имени Павла Фитина - руководителя внешней разведки СССР", - сказал собеседник агентства.

Данная вершина расположена на территории Ирафского района республики. Предложение будет рассматриваться в комитетах парламента, после чего будет принято решение.

Генерал-лейтенант Павел Фитин руководил внешней разведкой СССР в годы Великой Отечественной войны. Был одним из первых, кто докладывал Иосифу Сталину дату нападения Германии на СССР. Исследователи считают, что под руководством Фитина советская разведка достигла самых выдающихся результатов.