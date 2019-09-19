Власти Петербурга не планируют забирать квартиру у семьи, в которой родилось четверо детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга не планируют забирать квартиру, предоставленную семье, в которой в июле родилось сразу четверо детей, сообщили ТАСС в администрации Приморского района города.

В августе сообщалось, что власти Санкт-Петербурга предоставили семье Морозовых, у которых родилось сразу четверо детей, трехкомнатную квартиру. В четверг региональные СМИ распространили информацию о том, что через пять лет семья должна будет вернуть предоставленное жилье.

"У семьи в настоящее время оформлен договор о безвозмездном пользовании на квартиру. Он заключается на пять лет, в течение пяти лет семья там живет, по истечении срока пишет заявление о продлении, - это договор с правом пролонгации. Это может длиться сколько угодно раз. То есть через пять лет никто никого не попросит на улицу", - пояснила собеседница агентства.

В администрации отметили, что для оформления права собственности, семья по закону должна соблюсти правило оседлости - прожить в Санкт-Петербурге 10 лет. Пока у Морозовых такого статуса нет. "Как только у них появятся документы, подтверждающие 10 лет проживания в Санкт-Петербурге, - им эта же квартира оформляется по договору соцнайма, они не будут стоять ни в какой очереди, и сразу же они могут оформлять ее в собственность", - рассказала собеседница агентства и подчеркнула, что случай сам по себе стал исключением.

"Людей обеспечили жильем, родилось четверо детей, а жили они в однушке. Город пошел навстречу, так как это была исключительная ситуация. Потому что люди, которые не имеют статуса 10 лет проживания в Санкт-Петербурге, они не являются очередниками", - пояснили в администрации.

В августе власти также отмечали, что семье предоставят услуги няни за счет городского бюджета. Планировалось, что многодетным семьям Петербурга эта мера поддержки будет оказываться с 2020 года, но Морозовым предоставили услугу раньше срока.