МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более 160 тыс. человек стали участниками акции "Урок безопасности", которая прошла в российских школах со 2 по 8 сентября, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе корпорации "Российский учебник", которая выступила одним из организаторов мероприятия.

"На данный момент ресурсами проекта урокбезопасности.рф воспользовались 160 тыс. участников, наиболее активными участниками стали Новосибирская область, где приняли участие свыше 15 тыс. человек; Москва и Московская область, которые насчитывают более 16 тыс. участников, а также Пермский край, Челябинская, Ростовская, Свердловская области, в каждой из них число участников превысило 5 тыс.", - сказал генеральный директор корпорации "Российский учебник" Александр Брычкин.

Он отметил, что корпорация начала разработку нового образовательного контента для акции. "Ресурсы проекта в любое время доступны для всех желающих, не только в рамках прошедшей акции", - добавил Брычкин.

Всероссийская акция "Урок безопасности" прошла в школах РФ в рамках Недели безопасности в соответствии с календарем образовательных событий, утвержденным Министерством просвещения РФ. Акция включает в себя пять ключевых тем: гражданская оборона, пожарная безопасность, безопасность в интернете, правила дорожного движения и противодействие терроризму. Ее организаторами выступили МЧС России совместно с УФСБ по Москве и Московской области, Департаментом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, ГКУ ЦОДД, корпорацией "Российский учебник" и региональной общественной организацией "Центр Интернет-технологий" (РОЦИТ).

Как отметили в ГКУ ЦОДД, тема безопасности дорожного движения вызвала наибольший интерес среди участников проекта. В свою очередь в МЧС России выразили уверенность, что дальнейшее развитие этого проекта позволит повышать качество знаний россиян о грамотных действиях при опасных ситуациях, угрожающих здоровью и жизни человека.