Титов предлагает создать комиссию из экс-судей и адвокатов для оценки судебных решений

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Работа по оценке судов будет подразумевать создание общественной профессиональной комиссии из экс-судей и адвокатов, которые будут исследовать материалы конкретных судебных решений для последующего диалога с властью, сообщил в четверг ТАСС бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Вчерашний пост про судебные решения вызвал большой резонанс и требует детализации. Мы хотим создать общественную профессиональную комиссию из экс-судей, адвокатов, работников юстиции, которая будет исследовать материалы конкретных судебных решений. Фиксировать результаты и делать выводы", - сказал он.

Титов добавил, что далее будет составлен перечень очевидно неправосудных решений.

"В таком случае мы будем принимать меры - обращать на это внимание Верховного суда, прокуратуры. Конечно, при этом не обойти стороной и судей, в решении которых экспертами усматриваются существенные нарушения. При признаках дисциплинарных проступков мы намерены оказывать содействие в подготовке и внесении участниками процесса жалоб на судей в квалификационную коллегию судей", - пояснил Титов.

Он добавил, что при выявлении признаков коррупции будут подаваться заявления в правоохранительные органы.

Накануне Титов на своей странице в Facebook сообщил о намерении создать "черный список судей" на основе анализа судебных решений. В частности, планируется создать специальную экспертную группу, которая будет оценивать судейские решения. Титов также отмечал, что незаконность судебного решения может быть установлена только в судебном порядке, но есть необходимость указывать на очевидные пробелы в правоприменительной практике.