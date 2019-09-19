В Госдуме предлагают вернуть на федеральный уровень полномочия по тушению лесных пожаров

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Щапов внес в Госдуму законопроект, предусматривающий возврат на федеральный уровень переданные органам государственной власти субъектов РФ полномочия по тушению лесных пожаров. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных субъектов РФ.

Необходимость принятия предлагаемого законопроекта обусловлена тем, что регионы России не в состоянии реализовывать такие полномочия, считает автор законопроекта.

По результатам постоянного мониторинга, проводимого Счетной палатой по поручению президента РФ, за три последних года (2016-2018) число лесных пожаров выросло на 12% и в 2018 году составило 11,4 тыс. При этом площадь, пройденная огнем, увеличилась в 3,2 раза, составив в 2018 году 8,5 млн га. За три года площадь лесов, пройденная огнем, составила 15,7 млн га, а ущерб, нанесенный пожарами, - 68,9 млрд рублей. Такие данные приводятся в пояснительной записке.

"По итогам проверок Счетной палаты основные причины сложившейся ситуации: нехватка финансирования, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в субъектах Российской Федерации, низкое качество противопожарных мероприятий, проводимых арендаторами", - указывает автор законопроекта.

Одна из ключевых проблем с тушением лесных пожаров в том, что нет одного ответственного, с которого можно спросить за ошибки и провалы, отметил Щапов в беседе с ТАСС. "По Лесному кодексу за сохранность лесов должен отвечать федеральный центр, но полномочия переданы регионам. С ними должны быть переданы и деньги. Но, как показывает многолетняя практика, фактическая потребность регионов в ресурсах, деньгах и технике не обеспечивается. Субъекты Федерации вынуждены тратить из своих бюджетов деньги, которые могли быть направлены на строительство школ, больниц, детсадов, дорог, помощь нуждающимся", - сказал депутат.

По мнению Щапова, возвращение на федеральный уровень полномочий по тушению лесных пожаров стало бы "системным решением, которое сосредоточит и деньги, и ресурсы, и рычаги управления, и, что самое главное, ответственность в одном месте".