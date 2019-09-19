Кузнецова: группу из 30 российских детей вывезут из Ирака в октябре

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Группа из 30 российских детей, оказавшихся в тюрьмах Ирака вместе с родителями, может быть вывезена в РФ в октябре. Об этом сообщила в четверг журналистам уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

"30 детей готовы к вылету. Надеемся, что в отношении всех 30 будет принято решение судом Ирака", - проинформировала она.

Ранее предполагалось, что эта группа детей может вернуться в Россию в сентябре. Однако, как пояснила Кузнецова, принятие соответствующих решений судом в Ираке запланировано на начало октября (ориентировочно после 6 октября). "Чтобы нам выехать из Москвы [чтобы забрать детей], надо два дня, все готовы", - заверила омбудсмен.

При этом она обратила внимание, что возвращение этой группы станет финальным лишь на данной стадии процесса возвращения российских детей из Ирака. "Наши дети могут оставаться еще в тюрьмах, которые находятся не в Багдаде, а на отдаленных территориях. Если будет поступать [соответствующая] информация от наших представителей, то поедем и заберем [таких детей]", - пояснила уполномоченный.

В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому в 2018-2019 годах в Россию из Ирака были возвращены несколько десятков детей.

Параллельно идет процесс возвращения российских детей из Сирии. Так, самолет Минобороны РФ 7 сентября привез домой первых четверых детей, которых забрали из местных тюрем, где те сидели вместе со своими матерями, задержанными по обвинениям в незаконном въезде в страну или пособничестве терроризму.